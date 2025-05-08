Россия строит новый завод в Сибири по производству взрывчатки, – Reuters

Россия строит новый масштабный завод в Сибири, чтобы увеличить производство взрывчатки для артиллерийских снарядов и других боеприпасов. Все это российская армия использует в войне против Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Россия увеличивает производство взрывчатых веществ

Способность Москвы производить больше снарядов, чем Украина, играет ключевую роль в военных действиях и ситуации на фронте. Несмотря на это, по оценкам США и Украины, российские склады боеприпасов истощаются, и страна вынужденно импортирует миллионы снарядов из Северной Кореи.

Анализ документов и спутниковых снимков, проведенный агентством Reuters, показал, что новая производственная линия может значительно увеличить огневую мощь России,

– говорится в материале Reuters.

Как свидетельствуют документы, новую производственную линию возводят на заводе, принадлежащему государственной оборонной компании "Завод Я. М. Свердлова" – ведущему российскому предприятию по изготовлению взрывчатых веществ.

По словам журналистов, планы россиян можно отследить "в десятках документов, размещенных Главным управлением специального строительства министерства на сайте государственных закупок в период с февраля 2023 года по сентябрь 2024 года".

Информация о расширении производства также содержатся в документах о закупке, в рамках которой правительство привлекало подрядчиков для сооружения нужной инфраструктуры. По данным Reuters, мощностей производства хватило бы, например, для обеспечения взрывчатым веществом 1,28 миллиона российских артиллерийских снарядов 152-мм.

Напомним, российская армия получила от 4,2 до 5,8 миллиона боеприпасов из КНДР. В транспортировке северокорейских боеприпасов участвовали 4 грузовых судна под российским флагом, а именно "Ангара", "Леди Р", "Мария" и "Майя-1".