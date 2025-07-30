Россия строит укрытия на аэродромах: реально ли повторить операцию "Паутина"

Россия начала массово возводить укрытия для самолетов на прифронтовых аэродромах. Это может усложнить повторение атак наподобие операции "Паутина", проведенной украинскими спецслужбами.

Впрочем, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло объяснил 24 Каналу, что новые защитные сооружения не смогут полностью защитить Россию от ударов беспилотников. По его словам, Украина уже доказала способность поражать цели в глубине ее территории.

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Как Россия пытается защитить свои аэродромы?

На аэродромах в пределах 300 километров от Украины Россия возводит укрытия для самолетов. По словам Жмайло, это ангары с насыпями, которые, вероятно, должны защитить авиацию от ударов дронов и ракет.

В трехсоткилометровой зоне, которую мы ранее сравнивали ATACMS и Storm Shadow, есть около 20 аэродромов, с которых взлетает тактическая авиация России,

– рассказал он.

Именно с этих баз россияне запускают управляемые авиабомбы по линии фронта, поэтому Кремль стремится обезопасить инфраструктуру от украинских атак.

Можно ли будет повторить операцию "Паутина"?

Несмотря на строительство защитных укрытий на аэродромах, России не удастся полностью обезопасить их от новых ударов. Дмитрий Жмайло убежден, что атаки на авиационную инфраструктуру остаются реалистичными, как показала операция "Паутина", проведенная СБУ.

Я думаю, мы способны еще удивить россиян,

– отметил он.

Жмайло добавил, что после этих ударов активность российской стратегической авиации существенно снизилась. Если раньше поднимали в воздух 12 – 15 самолетов одновременно, сейчас количество запусков сократилось до примерно 25 ракет, включая "Искандеры" и "Кинжалы".

Это, по его словам, свидетельствует о потере техники и уменьшении возможностей России наносить массированные удары.

Почему Россия спешит строить укрытия именно сейчас?

Активное возведение защитных сооружений на военных аэродромах вблизи Украины свидетельствует об опасениях Москвы относительно дальнейшего расширения военной помощи Украине. Российское командование понимает, что политика Запада может измениться – и поддержка Киева снова станет приоритетом.

Они прекрасно понимают: Вашингтон и вся Европа в конце концов повернутся лицом к Украине,

– объяснил Жмайло.

Он отметил, что Россия пытается выиграть время и подстраховать свою авиационную инфраструктуру до момента, когда украинские силы снова получат мощное вооружение и восстановят высокоточные удары по тылу.