Втім, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло пояснив 24 Каналу, що нові захисні споруди не зможуть повністю захистити Росію від ударів безпілотників. За його словами, Україна вже довела спроможність вражати цілі в глибині її території.

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Як Росія намагається захистити свої аеродроми?

На аеродромах у межах 300 кілометрів від України Росія зводить укриття для літаків. За словами Жмайла, це ангари з насипами, які, ймовірно, мають захистити авіацію від ударів дронів і ракет.

У трьохсоткілометровій зоні, яку ми раніше рівняли ATACMS та Storm Shadow, є близько 20 аеродромів, з яких злітає тактична авіація Росії,

– розповів він.

Саме з цих баз росіяни запускають керовані авіабомби по лінії фронту, тому Кремль прагне убезпечити інфраструктуру від українських атак.

Чи можна буде повторити операцію "Павутина"?

Попри будівництво захисних укриттів на аеродромах, Росії не вдасться повністю убезпечити їх від нових ударів. Дмитро Жмайло переконаний, що атаки на авіаційну інфраструктуру залишаються реалістичними, як показала операція "Павутина", проведена СБУ.

Я думаю, ми здатні ще здивувати росіян,

– зазначив він.

Жмайло додав, що після цих ударів активність російської стратегічної авіації суттєво знизилася. Якщо раніше підіймали в повітря 12 – 15 літаків одночасно, нині кількість запусків скоротилася до приблизно 25 ракет, включно з "Іскандерами" і "Кинджалами".

Це, за його словами, свідчить про втрати техніки та зменшення можливостей Росії завдавати масованих ударів.

Чому Росія поспішає будувати укриття саме зараз?

Активне зведення захисних споруд на військових аеродромах поблизу України свідчить про побоювання Москви щодо подальшого розширення військової допомоги Україні. Російське командування розуміє, що політика Заходу може змінитися – і підтримка Києва знову стане пріоритетом.

Вони чудово розуміють: Вашингтон і вся Європа зрештою повернуться обличчям до України,

– пояснив Жмайло.

Він наголосив, що Росія намагається виграти час і підстрахувати свою авіаційну інфраструктуру до моменту, коли українські сили знову отримають потужне озброєння і відновлять високоточні удари по тилу.