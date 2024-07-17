Зачем россияне создают унифицированные пусковые установки для разных типов ракет

Россия разрабатывает унифицированные пусковые установки, из которых можно будет запускать и ракеты "Калибр", и "Оникс". При этом эта идея не нова, и россияне скопировали ее в других странах.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что враг пытается сделать "лего" из своих пусковых установок. Они хотят модернизировать их так, чтобы можно было использовать ракеты морского, подводного и наземного базирования на одной пусковой установке.

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Также можем воплощать такие разработки

Эта унифицированная установка может располагаться и на подводной лодке, и на корабле, и на земле.

Украинским силам все равно, откуда будет запускаться ракета "Калибр". Дело в том, что мы сбиваем ракету, которая заходит в наше воздушное пространство, и не важно, из какой установки она вышла,

– подчеркнул военный эксперт.

Для россиян такая разработка очень важна, ведь позволяет варьировать количество ракет.

Если, допустим, сейчас они имеют больше "Калибров", то могут их запускать или с подводной лодки, или с корабля. Однако им было бы выгоднее запускать их еще с наземной пусковой установки, – например, "Искандер". Сейчас они этого делать не могут, потому что эта установка может выпускать только ракеты "Искандер-К" или "Искандер-М",

– пояснил полковник ВСУ в запасе.

В то же время украинским силам также нужно принимать к сведению этот опыт. Хотя наши пусковые установки в определенной степени являются унифицированными. Например, установка "Нептун" очень похожа на С-300. К тому же мы имеем соответствующие возможности для создания новых проектов.

"Украина известна своими ракетными разработками, в частности межконтинентальной ракеты "Сатана", которая имеет дальность более 10 тысяч километров. Также работают новые конструкторские бюро, и мы видим их работу. В частности, КБ "Луч" создал на базе советской ракеты Х-35, противокорабельную "Нептун", которая работает и по наземным целям", – отметил Роман Свитан.