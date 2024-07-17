Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що ворог намагається зробити "лего" зі своїх пускових установок. Вони хочуть модернізувати їх так, щоб можна було використовувати ракети морського, підводного та наземного базування на одній пусковій установці.

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Також можемо втілювати такі розробки

Ця уніфікована установка може розташовуватись і на підводному човні, і на кораблі, і на землі.

Українським силам все одно, звідки буде запускатися ракета "Калібр". Річ у тім, що ми збиваємо ракету, яка заходить у наш повітряний простір, і не важливо, з якої установки вона вийшла,

– наголосив військовий експерт.

Для росіян така розробка дуже важлива, адже дозволяє вар'ювати кількість ракет.

Якщо, припустимо, зараз вони мають більше "Калібрів", то можуть їх запускати або з підводного човна, або з корабля. Проте їм було б вигідніше запускати їх ще з наземної пускової установки, – наприклад, "Іскандер". Наразі вони цього робити не можуть, тому що ця установка може випускати тільки ракети "Іскандер-К" чи "Іскандер-М",

– пояснив полковник ЗСУ в запасі.

Водночас українським силам також потрібно брати до відома цей досвід. Хоча наші пускові установки певною мірою є уніфікованими. Наприклад, установка "Нептун" дуже схожа до С-300. До того ж маємо відповідні можливості для створення нових проєктів.

"Україна відома своїми ракетними розробками, зокрема міжконтинентальної ракети "Сатана", яка має дальність понад 10 тисяч кілометрів. Також працюють нові конструкторські бюро, і ми бачимо їхню роботу. Зокрема, КБ "Луч" створив на базі радянської ракети Х-35, протикорабельну "Нептун", яка працює і по наземних цілях", – відзначив Роман Світан.