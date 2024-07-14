Россия создает унифицированные пусковые установки для ракет "Калибр" и "Оникс", – ВМС

Украина продолжает активно усиливать свою ПВО. Впрочем, Россия также не стоит на месте и уже начала переоснащать свои пусковые установки.

Россия учла опыт высокого процента сбития своих ракет украинскими ПВО и начала строить унифицированные пусковые установки для ракет "Калибр" и "Оникс". Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает 24 Канал.

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Для чего Россия строит унифицированные пусковые установки

Плетенчук отметил, что "Калибры" до сих пор остаются опасным оружием с боевой частью весом 450 килограммов, однако процент сбития этих ракет украинскими ПВО является высоким.

По информации военных, россияне учли этот опыт и строят унифицированные шахты для пусков – и для "Калибров", и для "Ониксов",

– отметил Плетенчук.

Он добавил, что Россия использует ракеты "Калибр" с целью перегрузки украинской противовоздушной обороны во время комбинированных ракетно-дронных атак. Однако приоритет на поражение целей сейчас имеют другие типы ракетного вооружения.

Плетенчук также отметил, что в последние дни в Черном и Азовском морях не наблюдаются носители крылатых ракет.

В Черном море вражеские корабли отсутствуют, а в Азовском зафиксированы только три минные тральщики и один ракетный катер, который не может причинить вреда со своей локации.