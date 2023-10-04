Необратимые проблемы, – пояснил Березовец, зачем россиянам новый железнодорожный мост в Мариуполе

Россияне строят новые железнодорожные соединения с временно оккупированными городами в Донецкой области. Вероятно, они понимают, что скоро использовать крымский мост для логистики станет невозможно.

Офицер ВСУ Тарас Березовец рассказал 24 Каналу, что для оккупантов риски остаются в любом случае. Что бы нового они не придумали с логистическими путями – им негде укрыться от ВСУ.

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Логистика россиян уязвима

Россияне пытаются построить прямое железнодорожное сообщение с Мариуполем, Волновахой и Донецком, и уже начали строительство железнодорожного моста через реку Кальмиус. Строят также автомобильную трассу.

Ключевой вопрос, будет ли этот мост вообще возведен. Строят они быстро, но это может быть такой замысел – дать возможность противнику потратить ресурсы на строительство этого объекта. А дальше уже действовать по ситуации,

– отметил Тарас Березовец.

Несомненно, что у оккупантов достаточно средств, средств и ресурсов, чтобы построить автомобильную, мостовую и железнодорожную инфраструктуру. Однако делают это, конечно, не для общества, а исключительно в военных целях.

"Противник сейчас видит уязвимость Крымского моста, понимают, что он может быть поврежден, уничтожен или выведен из строя на длительный период, поэтому они вынуждены делать акцент на так называемый сухопутный мост, объединяющий Крым с Ростовской областью", – объяснил офицер.

Тарас Березовец о проблемах россиян с логистикой: смотреть видео

Ц е не стало неожиданностью, ведь одна из ведущих целей вторжения России – создать сухопутный мост. В то же время взятие под огневой контроль или перерезку сухопутного коридора создаст для россиян необратимые проблемы логистикой. Дело в том, что в таком случае альтернативой становится очень уязвимый Крымский мост или нестабильная из-за погоды паромная переправа.

"Логистика врага уязвима при любых условиях. То ли из-за работы ВСУ, то ли даже из-за климатических условий", – подытожил Березовец.

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