Цель проще, чем Крымский мост: как можно помешать запуску новой железной дороги оккупантов

На временно оккупированных территориях Украины россияне продолжают строить железную дорогу, которая должна была бы соединять Ростов-на-Дону с Крымом. Благодаря украинским высокоточным системам дальнего радиуса действия есть возможность разрушить планы Кремля.

Об этом рассказал 24 Каналу Роман Свитан, военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе, отметив, если Россия полностью восстановит железную дорогу, то это будет альтернатива Крымскому мосту. Он добавил, что для них это очень важно, потому что российская армия передвигается преимущественно железнодорожными путями.

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Что ожидает железную дорогу

Россия понимает, что у них нет гарантии сохранения Крымского моста, поэтому враг принял решение строить железную дорогу. Она почти готова к соединению с Ростовом-на-Дону и может заработать в ближайшее время.

Как отметил Роман Свитан, Украина имеет достаточное количество средств, чтобы не дать железной дороге заработать, уничтожив мостовые переходы.

Между Таганрогом и Мариуполем есть две реки – Кальмиус и Миус. Через эти реки есть два железнодорожных моста, к которым достает украинское оружие. До Кальмиусского моста мы достаем ракетами М31. До Таганрогского моста достанет "Ольха", С-200, "Нептун",

– сказал военный эксперт.

По его мнению, как только Россия будет готова запускать железную дорогу, то Украина привлечет все возможные ресурсы, чтобы помешать этому.

Механизмы обрезать железнодорожные ветки на материковой части (Украины – 24 Канал) гораздо проще, чем достать до Крымского моста,

– подчеркнул Свитан.

Что известно о железной дороге: кратко