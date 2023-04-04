Об этом в эфире 24 Канала рассказал экс-сотрудник КГБ Сергей Жирнов. Он объяснил, что Россия сознательно делает украинские спецслужбы сильнейшими в мире.

Смотрите также Татарский погиб после взрыва в Петербурге: все, что известно о подрыве пропагандиста

Ошибка российского "пиара"

Самое простое, что можно сейчас сделать в любой ситуации, обвинить Украину. Но в истории с Татарским Россия ошиблась, считает Жирнов. "Приплев" украинские спецслужбы, страна-агрессор сыграла не в свою пользу.

"Это глупо с их точки зрения, потому что оказывается, что украинские спецслужбы – самые сильные в мире. Если посмотреть, что россияне "вешают" на Украину, начиная от убийства Дугиной в 30 километрах от резиденции президента России, – в этом смысле глупость в их коммуникации и пиаре", – отметил он.

Сергей Жирнов о ликвидации Татарского: смотреть видео

Навального "приплели" для количества

Кроме украинского следа, россияне "приплетают" к этой истории и Фонд по борьбе с коррупцией Алексея Навального. Таким образом, он стал хорошей разменной монетой для оккупантов, особенно за год до президентских выборов, подчеркнул Жирнов. Мол, "замазывая" потенциального оппонента в начале, легче с ним бороться потом и российская аудитория это принимает.

"Здесь Навальный вроде доддерживает украинский режим, с которым так борется Россия. Это автоматический КГБшный прием. Таким образом всех "замазывают". Все становятся плохими, а кто смотрит Соловьева, Скабееву – у них не возникает третьей версии о том, что путинские власти могут сводить счеты с Навальным, с Татарским", – объяснил Сергей Жирнов.

Ликвидация Владлена Татарского: последние новости