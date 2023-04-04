Про це в ефірі 24 Каналу розповів ексспівробітник КДБ Сергій Жирнов. Він пояснив, таким чином Росія свідомо робить українські спецслужби найсильнішими у світі.

Дивіться також Татарський загинув після вибуху у Петербурзі: все, що відомо про підрив пропагандиста

Помилка російського "піару"

Найпростіше, що можна зараз зробити у будь-якій ситуації, звинувати Україну. Але в історії з Татарським Росія помилилася, вважає Жирнов. "Приплівши" українські спецслужби, країна-агресорка зіграла не на свою користь.

"Це нерозумно з їхньої точки зору, бо виявляється що українські спецслужби – найсильніші у світі. Якщо подивитися, що росіяни "вішають" на Україну, починаючи від вбивства Дугіної за 30 кілометрах від резиденції президента Росії, – в цьому сенсі дурість в їхній комунікації та піарі", – відзначив він.

Сергій Жирнов про ліквідацію Татарського: дивитись відео

Навального "приплели" для кількості

Крім українського сліду, росіяни "приплітають" до цієї історії й Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального. Таким чином він став гарною розмінною монетою для окупантів, особливо за рік до президентських виборів, підкреслив Жирнов. Мовляв, "замазуючи" потенційного опонента на початку, легше з ним боротися потім і російська аудиторія це приймає.

"Тут Навальний ще й начебто підтримує український режим, з яким так бореться Росія. Це автоматичний КДБшний прийом. Таким чином всіх "замазують". Всі стають поганими, а хто дивиться Соловйова, Скабєєву – у них не виникає третьої версії про те, що путінська влада може зводити рахунки з Навальним, з Татарським", – пояснив Сергій Жирнов.

Ліквідація Владлена Татарського: останні новини