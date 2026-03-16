Везут бетонные укрытия: Андрющенко рассказал, что задумали россияне возле Гуляйполя
- Российские оккупанты перевозят бетонные конструкции в Гуляйпольское направлении. Сейчас есть только предположение, зачем они это делают.
- Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал о логистике врага на оккупированных территориях.
Российские оккупанты снова перебрасывают ресурсы с временно оккупированных территорий Херсонщины и Крыма на север Донецкой области. Еще одна довольно странная история происходит вблизи Гуляйпольского направления.
Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что в последнее время россияне обратили внимание на Гуляйпольское направление. Местные фиксируют, что они туда перевозят некоторые материалы.
Что происходит возле Гуляйпольского направления?
По словам Андрющенко, источники фиксируют, что оккупанты перевозят в сторону Гуляйпольского направления непонятные бетонные конструкции, похожие на домики. Они похожи на укрытия, которые устанавливают в том же Запорожье, Днепре и т.д.
Пока нет точного понимания, зачем оккупанты это делают. Но, вероятно, они хотят делать укрытия для собственных беспилотных подразделений.
Сложно их поразить, если они находятся внутри бетонной конструкции. А неподалеку от Гуляйполя негде спрятаться. Много инженерной техники туда едет. Много емкостей для воды и т.д,
– сказал Андрющенко.
Судя по всему, речь идет о масштабном строительстве. Пока источники собирают детали относительно намерений врага.
Какова ситуация на оккупированных территориях?
- Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал о важных целях врага, которые расположены вблизи Азовского моря. В частности враг разместил дата-центры в Приморске и Бердянске. Если вывести их из строя, то россияне фактически останутся "слепыми, глухими и немыми" на этой территории.
- Силы обороны Украины продолжают бить по объектам врага на временно оккупированных территориях. Недавно военные Сил специальных операций ВСУ поразили склад материально-технического обеспечения на аэродроме "Херсонес", генератор и коммутационную вражеских станций радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки в Севастополе.
- Также военные ССО попали по вражеской базе ремонта поврежденной бронированной техники в населенном пункте Акимовка Запорожской области. Также под прицелом оказалась база технического обслуживания и склада материально-технического обеспечения, вооружения и военной техники.