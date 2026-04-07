Желающих мало, а потери критические: Россия тайно призывает студентов, а еще должников и уголовников

Россия сталкивается с нехваткой человеческих ресурсов. Вражеская армия не может набрать достаточно контрактников, чтобы компенсировать потери на передовой.

За первые три месяца 2026 года российское минобороны набрало меньше солдат, чем нужно для достижения цели вербовки на этот год. Об этом пишет ISW.

Что известно о мобилизации в России?

В проекте "Хочу жить" рассказали, что Россия поставила себе цель в 2026 завербовать 409 000 контрактников. Для этого каждый день надо набирать 1 100 – 1 150 солдат.

Но количество россиян, готовых подписывать контракты, уменьшается. За первые три месяца 2026 года желающих в среднем было 940 человек в день.

Минобороны России планирует активно набирать военных в Центральном и Волжском федеральных округах, а еще на территории оккупированной Украины.

Также известно, что около 24% всех контрактников имеют криминальное прошлое, почти 40% – должники.

Страна-оккупантка пытается привлечь дополнительную рабочую силу через другие источники, независимо от финансовых и общественных затрат. В частности, по меньшей мере 12 российских федеральных субъектов увеличили единовременные бонусы на 50 – 80% с середины февраля 2026 года.

Также российские власти в начале года усилили принудительную скрытую мобилизацию. Крупным университетам поручили, чтобы не менее 2% студентов подписывали контракты.

А в Рязанской области издали указ, который обязывает средние и крупные предприятия выбирать работников для фронта.

