Потери превышают авиапарк некоторых стран НАТО: у россиян – колоссальные проблемы с самолетами

С начала войны оккупанты потеряли более половины своего авиапарка. Сегодня стало известно, что в Белгородской области упал российский штурмовик Су-25.

Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор Defence Express Олег Катков. Он добавил, что этот самолет стал юбилейным, 300-м, так называемых, ВКС России, который уничтожили Вооруженные силы Украины.

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Активность ВКС России будет уменьшаться

Он отметил, что у России огромные потери своего авиапарка, кратно превышающие общие воздушные силы многих стран НАТО. Также они потеряли большое количество вертолетов.

И это такие потери, после которых эти борта уже больше не поднимутся в небо,

– сообщил Катков.

Он отметил, что моторесурсы любого летательного аппарата – конечны. А нагрузка на самолет при выполнении боевых действий гораздо больше, чем во время тренировочных полетов. Это приводит к тому, что постепенно активность ВКС России будет уменьшаться.

"Россия сохраняет возможность производства самолетов определенных видов. Например, штурмовик Су-25, который сегодня упал в Белгородской области, там уже не производится. Они его планировали заменить на фронтовой бомбардировщик Су-34, но это машина другого класса, стоимости и возможностей", – отметил журналист.

По его словам, враг может производить такие самолеты, как Су-30, Су-35, Су-34, но для их производства нужны попавшие под санкции детали. Однако россияне могут продолжать производить эти самолеты либо без этих деталей, либо с их аналогами.

В общей сложности Россия сможет произвести примерно 10 бортов в год,

– подчеркнул Катков.

По его мнению, даже для ремонта машин в постоянном режиме может не хватать определенных узлов и агрегатов. Поэтому еще далеко не все, оставшиеся в качестве машин, российские самолеты находятся в полноценном боевом и летном состоянии.

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Встреча деменции с маразмом

Также он обратил внимание, что военно-оборонный комплекс Беларуси работает на Россию и не секрет, что там ремонтируется военная техника.

Катков напомнил, что встреча Лукашенко и Путина по поводу самолетов напоминала встречу деменции с маразмом.

Лукашенко сказал, что у него есть "хороший самолет Миг-25". Они постоянно путают названия машин. Вопрос в том, может ли Беларусь начать производство штурмовика Су-25, который имелся в виду Лукашенко, но у нее нет серийных заводов,

– рассказал он.

Эксперт пояснил, что у Беларуси есть авиаремонтные заводы – это предприятия с другими возможностями, чем нужные для производства самолетов.

В советское время на строительство производства Су-25 было потрачено 3 года. Его строили на Тбилисском серийном авиационном заводе, где был обновлен весь станочно-верстальный парк и литейное производство,

– добавил он.

Собеседник заметил, что в России неоднократно пытались возобновить производство Су-25. В Улан-Уде работало производство его учебно-боевой версии, но оно прекратилось, как только закончились детали, которые производились в советской кооперации.

"После этого у них происходила только модернизация Су-25 по версии СМ, которая началась с 2000-х годов. А сейчас в России их больше не производят", – резюмировал Олег Катков.

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