Про це 24 Каналу розповів головний редактор Defence Express Олег Катков. Він додав, що цей літак став ювілейним, 300-м, так званих, ВКС Росії, який знищили Збройні сили України.

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Активність ВКС Росії буде зменшуватись

Він наголосив, що Росія має величезні втрати свого авіапарку, які кратно перевищують загальні повітряні сили багатьох країн НАТО. Також вони втратили велику кількість вертольотів.

І це такі втрати, після яких ці борти вже більше не піднімуться в небо,

– повідомив Катков.

Він зазначив, що моторесурси будь-якого літального апарату – кінцеві. А навантаження на літак під час виконання бойових дій значно більше, ніж під час тренувальних польотів. Це призводить до того, що поступово активність ВКС Росії буде зменшуватись.

"Росія зберігає можливість виробництва літаків певних видів. Наприклад, штурмовик Су-25, який сьогодні впав в Бєлгородській області, в там вже не виробляється. Вони його планували замінити на фронтовий бомбардувальник Су-34, але це машина іншого класу, вартості і можливостей", – зазначив журналіст.

За його словами, ворог може виробляти такі літаки, як Су-30, Су-35, Су-34, але для їх виробництва потрібні деталі, які потрапили під санкції. Проте росіяни можуть продовжувати виробляти ці літаки або без цих деталей, або з їхніми аналогами.

Загалом Росія зможе виробити приблизно 10 бортів за рік,

– підкреслив Катков.

На його думку, навіть для ремонту машин у постійному режимі може не вистачати певних вузлів та агрегатів. Тому ще далеко не всі російські літаки, які залишились у якості машин, перебувають в повноцінному бойовому та льотному стані.

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Зустріч деменції з маразмом

Також він звернув увагу на те, що військово-оборонний комплекс Білорусі працює на Росію і не секрет, що там ремонтується військова техніка.

Катков нагадав, що зустріч Лукашенко і Путіна щодо літаків нагадувала зустріч деменції з маразмом.

Лукашенко сказав, що у нього є "гарний літак Міг-25". Вони постійно плутають назви машин. Питання в тому, чи може Білорусь розпочати виробництво штурмовика Су-25, який мався на увазі Лукашенко, але вона не має серійних заводів,

– розповів він.

Експерт пояснив, що Білорусь має авіаремонтні заводи – це підприємства з іншими можливостями, ніж потрібні для виробництва літаків.

За радянських часів на побудову виробництва Су-25 було витрачено 3 роки. Його будували на Тбіліському серійному авіаційному заводі, де було оновлено весь станочно-верстатний парк і ливарне виробництво,

– додав він.

Співрозмовник зауважив, що в Росії неодноразово намагалися поновити виробництво Су-25. В Улан-Уде працювало виробництво його навчально-бойової версії, але воно припинилось, як тільки закінчились деталі, які вироблялись в радянській кооперації.

"Після цього у них відбувалась тільки модернізація Су-25 за версією СМ, яка почалась з 2000-х років. А зараз в Росії їх більше не виробляють", – резюмував Олег Катков.

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