Платит "неприемлемую" цену: Россия теряет 1 солдата на каждые 2,5 захваченные квадратные метры

Российская армия теряет одного солдата на каждые 2,5 квадратных метра занятой украинской территории. Россия платит за незначительные продвижения неприемлемую цену, применяя "мясные штурмы".

Об этом сообщила заместитель главы украинской миссии при ОБСЕ Наталья Костенко на заседании Форума сотрудничества ОБСЕ по безопасности.

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Российское военное руководство полагается на тактику "пушечного мяса", демонстрируя, что оно может достигать прогресса только ценой, которую любая другая страна признала бы неприемлемой,

– отметила Костенко.

Она отметила, что подсчеты свидетельствуют об ужасной статистике – "каждые 2,5 квадратных метра российского продвижения в Украине стоят врагу жизни одного солдата".

Россия истощает свою армию

В пример она привела Угледарскую кампанию, где российская армия активно применяла "мясные штурмы". Оккупанты пытались захватить город 2 года с преобладающим количеством живой силы, артиллерии и авиации. В конце концов, они захватили руины.

Также по словам Костенко, украинские военные продолжают выявлять и уничтожать военные штабы российско-оккупационных войск, пути логистики и связи, склады с боеприпасами. Так, на прошлой неделе успешно уничтожены командные пункты 35-й и 27-й мотострелковых бригад, а также командный пункт 2-й общевойсковой армии России.

Уничтожать удается и уникальные "разработки" врага. В частности, недавно Силы обороны Украины успешно уничтожили российскую РЛС "Небо-М", который входит в состав многофункциональной радиолокационной системы, предназначенной для обнаружения самолетов 5-го поколения и запусков баллистических ракет дальнего радиуса действия.