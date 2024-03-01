Нашли ключ к вражеской РЭБ, – майор ВСУ о падении российских самолетов

Вооруженные Силы Украины уже неоднократно наносили удары по скоплению оккупантов. Это подтверждает мастерство наших защитников в частности из ракетных и воздушных войск.

Об этом 24 Каналу рассказал майор ВСУ, журналист, ведущий Егор Чечеринда, добавив, что среди оккупантов снова потери и массовая гибель бойцов. По его словам. желание россиян выслужиться перед командирами, проводя показательные построения, тянется со времён царизма и советской власти.

Смотрите также ВСУ устроили "самолетоцид" из истребителей․ Почему россияне несут катастрофические потери в авиации?

Украинские Воздушные силы снова имеют успехи

Наши военные мастерски уничтожают не только живую силу врага, а и их самолеты. Только за одни сутки 29 февраля удалось сбить 3 российские воздушные суда. Говорится об истребителях-бомбардировщиках Су-34. В России считают, что им якобы "нет аналогов".

Это достаточно современное оружие. Оно появилось в оккупантов относительно недавно, поэтому уничтожение сразу нескольких бортов меньше, чем за полсуток – это невероятный результат. Более того, стоимость одного Су-34 составляет десятки миллионов долларов.

Подобная ликвидация свидетельствует о том, что украинские Силы обороны нашли ключ к вражеской РЭБ, которая вмонтирована на Су-34 и на Су-35, и на других самолетах. Также это свидетельство того, что у россиян нет раннего оповещения – бортов, которые достигают своими радарами на расстояние до 600 километров и могут охватывать всю территорию Украины,

– отметил майор ВСУ.

Поэтому у врага сейчас нет самолетов А-50 и соответственно возможности получать такую информацию. Они не знают о наличии украинских судов в воздухе, поэтому фактически остались "слепыми".

"Два Су-34 за один день – это большой праздник для украинских Воздушных сил", – отметил Егор Чечеринда.

Российский "самолетопад" продолжается: актуальные новости