Россияне полагаются на бронетехнику из хранилищ, однако надолго ее не хватит, – ISW

Российские оккупанты полагаются на то, что они будут вытаскивать технику из хранилищ. В частности, говорится об отремонтированных танках и бронемашинах.

24 Канал пишет со ссылкой на ISW, удастся ли россиянам покрыть потери. Ведь ежедневно российская армия теряет на войне сотни единиц техники.

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Что известно о ситуации с техникой врага

Аналитики американского Института изучения войны, ссылаясь на данные эксперта Украинского центра оборонных стратегий Виктора Кевлюка, пишут, что российские войска продолжают производить и восстанавливать около 150 – 160 новых танков в месяц, то есть ориентировочно 1 920 танков в год. Это равно текущему коэффициенту замещения потерь российской техники.

Нидерландский проект с открытым исходным кодом Oryx пишет, что российские войска потеряли ориентировочно 3 558 танков с 24 февраля 2022 года.

Виктор Кевлюк рассказал, что ориентировочно 30% российских танков, которые враг произвел за год – ориентировочно 567 танков из 1344 – являются недавно изготовленными, а 70% – российские войска вывозят со складов.

По словам эксперта, британская разведка убеждена, что в случае, если Россия будет продолжать вывозить танки и боевые бронированные машины со складов аналогичными темпами, то исчерпает собственные запасы к осени 2025 года.

Российские силы продолжают в значительной степени полагаться на отремонтированные танки и бронетехнику, изъятые со складов, чтобы компенсировать потери техники во время текущих боевых действий, но, вероятно, не смогут покрыть эти потери в долгосрочной перспективе,

– подытожили аналитики.

Они также привели данные Международного института стратегических исследований (IISS) Великобритании, который в феврале 2024 года оценил, что российские войска, вероятно, смогут выдержать терять ежегодно ориентировочно 3 тысячи единиц техники в течение как минимум следующих 2 – 3 лет, реактивируя машины с хранения.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец ранее говорил, что российская оборонно-промышленная база может создавать ориентировочно 250 – 300 новых танков и ремонтировать еще столько же.