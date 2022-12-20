Новый уровень: в оккупированной Горловке повестки раздают уже и женщинам

20 декабря 2022, 15:37
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Стратком ВСУ

Российские оккупанты несут каждый день колоссальные потери. Захватчики не знают, как пополнить запасы своего "пушечного мяса"

Новость сообщили в Страткоме ВСУ. Российские оккупанты продолжают истреблять жителей временно оккупированных территорий.

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В оккупированной Горловке начали раздавать повестки женщинам. Поскольку значительную часть мужчин уже бросили на фронт, повестки теперь начали раздавать и женщинам,
– говорится в сообщении.

Женщине присвоили звание рядового и поручили прибывать 19 декабря по повестке во дворец культуры "Кочегарка". За неявку угрожают ответственностью.


Жительнице Горловцы принесли повестку / Стратком ВСУ

Оккупанты терпят колоссальные потери

Российские оккупанты терпят колоссальные потери в Украине. По состоянию на 20 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось уже 99 230 оккупантов. Также уничтожили:

  • боевых бронированных машин – 5 974 единицы;
  • артиллерийских систем – 1 960 единиц;
  • РСЗО – 410 единиц;
  • средств ПВО – 212 единиц;
  • самолетов – 281 единица;
  • вертолетов – 266 единиц;
  • беспилотников – 1 680 единиц;
  • крылатых ракет – 623 единицы;
  • кораблей и катеров – 16 единиц;
  • автотехники и цистерн с ГСМ – 4 599 единиц;
  • специальной техники – 177 единиц.

Автор: Мар'яна Бекало