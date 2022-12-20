Новый уровень: в оккупированной Горловке повестки раздают уже и женщинам

Российские оккупанты несут каждый день колоссальные потери. Захватчики не знают, как пополнить запасы своего "пушечного мяса"

Новость сообщили в Страткоме ВСУ. Российские оккупанты продолжают истреблять жителей временно оккупированных территорий.

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В оккупированной Горловке начали раздавать повестки женщинам. Поскольку значительную часть мужчин уже бросили на фронт, повестки теперь начали раздавать и женщинам,

– говорится в сообщении.

Женщине присвоили звание рядового и поручили прибывать 19 декабря по повестке во дворец культуры "Кочегарка". За неявку угрожают ответственностью.



Жительнице Горловцы принесли повестку / Стратком ВСУ

Оккупанты терпят колоссальные потери

Российские оккупанты терпят колоссальные потери в Украине. По состоянию на 20 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось уже 99 230 оккупантов. Также уничтожили: