Россия терроризировала Хмельнитчину: повреждены десятки домов, предприятия и ЛЭП

Ночью 26 мая Россия атаковала Хмельницкую область. В результате вражеского террора в регионе значительные повреждения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина.

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Какие последствия атаки на Хмельницкую область

Ночью 26 мая Хмельницкая область снова оказалась под вражеской атакой. Вторую ночь подряд оккупанты атаковали регион дронами-камикадзе и ракетами.

Так, в результате атаки в области серьезные повреждения. По словам Тюрина, в области повреждены 4 предприятия, их складские помещения, цеха и административные здания.

Кроме того, повреждены 18 жилых домов, хозяйственная постройка и линия электропередач. К счастью, обошлось без пострадавших.

Последствия российской атаки в Хмельницкой области – больше в галерее

Сейчас на месте работают спасатели и экстренные службы, продолжается ликвидация последствий.

В результате ночной атаки пострадала также Одесская область. В области в результате атаки произошло разрушение жилого дома и вспыхнул пожар. Также повреждены крыши жилых домов, надворная постройка, 2 гаража, 3 легковых автомобиля, забор и газовый трубопровод без последующего возгорания.

Еще по одному адресу в Одесской области разрушены 2 гаража с последующим возгоранием, уничтожен легковой автомобиль и поврежден жилой дом. К счастью, обошлось без пострадавших.