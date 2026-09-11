Россия терроризировала Житомирскую область: повреждено предприятие
Российские ударные беспилотники провели атаку на гражданский объект в Овруцкой общине в Житомирской области. В результате вражеского удара на частном предприятии возник пожар.
Об этом сообщили в Житомирской областной военной администрации.
Что известно о последствиях атаки в Житомирской области?
На месте попадания возник пожар. Спасатели ГСЧС оперативно прибыли и локализовали возгорание.
По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате атаки нет.
Отметим, в ночь на 28 августа, в результате удара, на территории предприятия в Житомирской области вспыхнули четыре грузовика и три полуприцепа, однако спасатели оперативно ликвидировали пожар. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
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