Россия терроризировала Житомирскую область: повреждено предприятие

Российские ударные беспилотники провели атаку на гражданский объект в Овруцкой общине в Житомирской области. В результате вражеского удара на частном предприятии возник пожар.

Об этом сообщили в Житомирской областной военной администрации.

Что известно о последствиях атаки в Житомирской области?

На месте попадания возник пожар. Спасатели ГСЧС оперативно прибыли и локализовали возгорание.

По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате атаки нет.

Отметим, в ночь на 28 августа, в результате удара, на территории предприятия в Житомирской области вспыхнули четыре грузовика и три полуприцепа, однако спасатели оперативно ликвидировали пожар. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

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