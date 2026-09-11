Про це повідомили в Житомирській обласній військовій адміністрації.

Що відомо про наслідки атаки на Житомирщині?

На місці влучання виникла пожежа. Рятувальники ДСНС оперативно прибули та локалізували займання.

За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих унаслідок атаки немає.

Зазначимо, у ніч на 28 серпня, внаслідок удару, на території підприємства у Житомирській області спалахнули чотири вантажівки та три напівпричепи, однак рятувальники оперативно ліквідували пожежу. На щастя, минулося без жертв та постраждалих.

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