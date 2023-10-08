Не могут полноценно работать артиллерией, – Гуменюк объяснила частые обстрелы КАБами

Украина преуспевает в контрбатарейной борьбе против российских средств поражения. Поэтому агрессор прибегает к использованию авиационного и неуправляемого ракетного оружия, которое также наносит большой ущерб гражданским Херсонщины.

Об этом 24 Каналу рассказала руководитель координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. По ее словам, враг испытывает недостаток средств поражения, но продолжает террор против Юга Украины.

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Что происходит на Юге

Россия испытывает нехватку боеприпасов в Херсонской области и вынуждена менять свою тактику. Теперь оккупанты наносят свои удары более концентрированно с помощью РСЗО, в том числе и этой ночью. Из-за такого массированного артобстрела было ранено 11 гражданских граждан.

"Враг будет продолжать совершать такие террористические акты. Поэтому наши призывы к херсонцам эвакуироваться обоснованы", – подчеркнула Гуменюк.

Почему Россия использует управляемые авиабомбы на Херсонщине

Учитывая нехватку боеприпасов для ствольной артиллерии, Россия также начала активнее применять управляемые авиабомбы по подконтрольным Украине территориями – около 10 в сутки.

В частности, в ночь на 8 августа оккупанты выпустили 3 КАБ в направлении острова Змеиный, а также повредили десятки единиц сельхозтехники. Перед этим уничтожили Бериславскую больницу этим оружием. Это очередное свидетельство российского терроризма, ведь враг воюет не с украинскими военными, а пытается уничтожать потенциал прифронтовых регионов.

"Оккупанты существенно страдают от эффективной контрбатарейной борьбы Сил обороны. Но запасы КАБов в России достаточно большие, из-за чего их и применяют. Это в известной степени психологическая тактика, ведь враг постоянно подчеркивает "мощность" этого оружия. Ничем другим на фронте они не могут похвастаться", – отметила пресс-офицер.

Наталья Гуменюк о ситуации на Юге: смотрите видео

Что известно об использовании Россией управляемых авиабомб