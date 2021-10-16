Россия точит зубы: Украина насчитала десятки носителей ядерного оружия в оккупированном Крыму

Россия развернула на территории ею же оккупированного Крыма 39 потенциальных носителей ядерного оружия. Более того, на полуострове очень вероятно появление новых средств доставки ядерных боеприпасов.

Об этом заявили 15 октября во Вене украинские дипломаты. Там делегация Украины принимает участие в 6 обзорной конференции по рассмотрению Договора об обычных вооруженных силах в Европе.

К теме Разрушили "фланговую зону": Украина в очередной раз напомнила об оккупированном Крыме

Украина насчитала десятки носителей ядерного оружия оккупантов в Крыму

Украинская делегация в Вене заявила, что "в оккупированном Крыму развернуто 39 средств, которые могут использовать как носители ядерного оружия". А именно:

1 береговой стационарный ракетный комплекс "Утес".

1 ракетный крейсер "Проект 1164 "Атлант".

2 корабля на воздушной подушке "Проект 1239".

3 фрегата "Проект 11356".

4 ракетных катера "Проект 1241.1".

4 малых ракетныех корабля "Проект 21631".

6 дизельных подводных лодок "Проект 636,3".

18 фронтовых бомбардировщиков Су-24М.

Также, как считают в Украине, очень вероятна появление новых носителей ядерного оружия на оккупированном полуострове:

Истребители средней дальности Су-34 могут заменить фронтовые бомбардировщики Су-24М.

Также из России готовы передислоцировать мобильный баллистический ракетный комплекс малой дальности "Искандер-М".

Расположенные в Крыму войска оккупантов может усилить в любой момент и группа дальних бомбардировщиков Ту-22М3.

Также Россия возобновляет ядерную инфраструктуру в Крыму

Делегация Украины в Вене сообщила, что Россия продолжает работать над восстановлением военной инфраструктуры для хранения ядерного оружия в Крыму. Например, бывшую базу хранения ядерных боеприпасов "Феодосия-13".

Таким образом, с момента незаконной оккупации Крыма Россия сосредоточила большое количество вооружения и военнослужащих в украинской "фланговой" зоне, которая должна быть зоной с пониженным уровнем вооружения и военной техники, как это определено Договором об обычных вооруженных силах в Европе,

– подытожила делегация Украины.

Всего же за годы оккупации Россия нарастила в Крыму военную группировку минимум вдвое в живой силе, и гораздо больше – в технике.



Российские войска и техника в оккупированном Крыму: актуальные данные / Фото Укринформа

Обратите внимание: