Россия толкает белорусов к локальному конфликту с Польшей, – белорусский оппозиционер

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко усиливает границы с европейскими странами, обосновывая это угрозой со стороны НАТО. Впрочем, вероятнее всего, Россия склоняет Беларусь к конфликту.

Об этом 24 каналу сообщил оппозиционер и основатель первого военного братства Беларуси Сергей Бульба . Он отметил, что белорусских военных перебросили не только на границы с Украиной.

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Пропаганда России

По словам оппозиционера, часть белорусских военных отправили в границы с Европейским Союзом. Отмечается, что они должны усилить рубежи.

Как пояснил Бульба, в Беларуси постоянно эксплуатируют идею о плохом Североатлантическом Альянсе и злобных поляках, якобы имеющих какие-то цели на их государство. В частности, этому очень способствует российская пропаганда о враждебной Европе и Соединенных Штатах Америки.

На мой взгляд, Россия толкает белорусов к локальному конфликту с Польшей,

– заметил Бульба.

Российский след

Оппозиционер вспомнил не так уж давнюю ситуацию с мигрантами на границе Беларуси, которыми Лукашенко пытался напугать Европу. Так он хотел подтолкнуть европейские страны, чтобы те сочли его легитимным президентом.

Однако, все мы прекрасно понимаем, что этот проект был не белорусским. В нем участвовала российская ФСБ,

– подчеркнул Бульба.

Кремль снова использует Беларусь

По его словам, сейчас Россия снова обостряет ситуацию на границе Польши и Беларуси, толкая белорусов на конфликт с поляками. Как подчеркнул оппозиционер, скорее всего, Москва это делает для того, чтобы посмотреть, как себя будет вести в таком случае Североатлантический Альянс.

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"Чем это завершится никто ничего не знает", – подытожил белорусский оппозиционер.

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