Сокращение расходов на социальную сферу и здравоохранение ради войны нанесло сокрушительный удар по уровню жизни жителей России. Доля проблемных долгов населения уже подскочила до 13 %, превысив критический порог.

Об стремительном падении платежеспособности семей и обнищании населения в России рассказал 24 Каналу экономист Владимир Милов. По его словам, Кремль уже длительное время выводит ресурсы из школ и больниц для покрытия военных нужд и расходов на контракты.

Почему россияне оказались в кредитной ловушке

В результате этого подавляющее большинство жителей российских регионов сегодня может позволить себе лишь базовые расходы на питание и самую простую одежду.

С этим постоянным ростом коммунальных платежей, которые тоже зашкаливают и являются важным фактором инфляции, мы видим, что свободных денег у значительной части населения просто не остается. Есть богатый слой населения, который зарабатывает на войне, но это в пределах четверти населения. Условно 60–70 % россиян говорят, что их материальное положение заметно ухудшается,

– отметил Владимир Милов.

Одной из самых серьезных угроз для общества стала тотальная закредитованность населения. Российский Центробанк был вынужден ввести жесткие ограничения на выдачу новых кредитов людям с критической долговой нагрузкой, которые тратят на регулярные платежи более 50% или даже более 80% своего ежемесячного заработка.

13% сегодня – это проблемные долги, которые либо вообще не обслуживаются, либо находятся на грани этого. Это большая цифра, ведь кризисным порогом считается 10%, и этот показатель неуклонно растет. Поэтому положение у людей хреновое. Дальнейшее сокращение социальных выплат будет только усугублять ситуацию,

– подчеркнул экономист.

Он отметил, что большинство российских граждан уже осознает непосредственную связь между войной против Украины и падением уровня жизни, стремясь к скорейшему прекращению боевых действий. Открытым уличным протестам пока мешают масштабные репрессии и страх арестов, однако нарастание глухого недовольства уже отчетливо заметно в обсуждениях на региональных форумах.

Ранее в Госдуме окончательно утвердили трехлетний бюджет, в котором заложили рекордные расходы на оборону , одновременно сократив финансирование социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и медицины.

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