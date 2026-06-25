В Кремле выдвинули неприемлемое для Украины условие: ISW объяснил, что это означает

В Кремле не отказываются от максималистских целей в войне против Украины. Там по-прежнему требуют её полной капитуляции.

К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны на основе последних заявлений кремлевских чиновников.

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Какие условия выдвигает Россия для прекращения войны?

Так, 24 июня заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что российские войска могут достичь всех "своих" целей на поле боя. Также он отверг легитимность Зеленского как президента Украины и выступил против прямого диалога с Киевом для завершения войны.

Глава МИД России Сергей Лавров в тот же день подчеркнул, что Москва не согласится на "замораживание" текущей линии фронта в качестве условия для возобновления переговоров по Украине.

Заместитель Лаврова Сергей Рябков отметил , что Россия по-прежнему привержена мирному плану, который якобы согласовали Путин и Трамп во время саммита на Аляске в августе 2025 года.

Никаких официальных документов, подтверждающих какие-либо договоренности между американцами и россиянами на Аляске, нет. Кремль настаивает на существовании такого соглашения лишь для того, чтобы симулировать заинтересованность в переговорах и обвинять США в несоблюдении соглашения.

Также Рябков заявил, что Кремлю не нужно посредничество ЕС в мирных переговорах.

Напомним, что у Путина постоянно отказываются от прямых переговоров между Украиной и Россией на уровне лидеров.

Отказ Кремля от переговоров о компромиссах указывает на то, что Россия не хочет заканчивать войну на условиях, не предусматривающих полного подчинения Украины,

– подытожили в Институте изучения войны.

К слову, 23 июня на заседании Совбеза Владимир Путин заявил, что якобы готов к мирным переговорам с Украиной, "на основе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на основе условий, которые обсуждались в Анкоридже, и реалий на местах".