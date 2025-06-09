Кремль ставит ультиматумы НАТО вместо реальных шагов к миру, – ЦПД

Вместо реальных шагов к миру российская дипломатия в очередной раз прибегает к своей "любимой тактике". В Кремле снова выдают ультиматумы и "заговаривают" дипломатические усилия.

Об этом в понедельник, 9 июня, предупредили в Центре противодействия дезинформации при СНБО, передает 24 Канал. Там обратили внимание на последнее интервью заместителя министра иностранных дел страны-агрессора Сергея Рябкова.

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Что означают заявления Рябкова

Для пропагандистских СМИ российский дипломат заявил, что урегулирование "конфликта с Западом" якобы невозможно без так называемой остановки экспансии НАТО. Более того, сокращение контингента Альянса в Восточной Европе "пошло бы на пользу безопасности континента".

Рябков напомнил об ультиматуме Владимира Путина с требованием сокращения сил НАТО перед началом полномасштабного вторжения в Украину. По его словам, эти условия все еще актуальны для России.

Месседжи Рябкова продолжают давнюю кремлевскую риторику / ЦПД

Такие заявления в очередной раз демонстрируют: Россия не заинтересована в прекращении войны. Вместо того чтобы согласиться на реальные меры деэскалации, в частности прекращение огня, Москва выдвигает требования союзникам Украины,

– объяснили в ЦПД.

Это часть давней кремлевской риторики о якобы "первопричинах войны" – расширение НАТО, так называемые угрозы для России и тому подобное. Подобные месседжи являются попыткой навязать миру, что вопрос мира зависит от решений НАТО, а не Москвы.

К слову, накануне в ЦПД оценили угрозы России ядерным ударом. "Ядерные страшилки – это часть пропаганды страха, которой они всегда пугали западные общества для достижения своих целей без войны", – отметил Андрей Коваленко.