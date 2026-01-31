Это невозможно, – Жорин прокомментировал захватнические мечты России о Донетчине

В рамках переговорного процесса Россия требует, чтобы Украина вывела свои войска из Донецкой области. Однако воплощать такие захватнические мечты врага наша страна точно не будет.

Это сделать нельзя даже юридически. Такое мнение 24 Каналу высказал заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин, отметив, что именно это и тормозит переговорный процесс.

Смотрите также "Для Путина это крайне важно": какой интерес России в энергетическом перемирии

О захватнических мечтах России о Донецкой области

Заместитель командира Третьего армейского корпуса отметил, что сейчас для россиян нет причин, почему им нужно идти на уступки или компромиссы в переговорах. Кремль абсолютно четко выразил свою позицию и не собирается ее менять, параллельно показывая, что Москва "готова" к диалогу, что является игрой.

В то же время переговоры должны происходить, к ним надо привлекать западных партнеров. Однако на переговорах существенно что-то изменится только тогда, когда у нас будут более сильные позиции. В противном случае, по мнению Жорина, мы будем "танцевать" вокруг позиции России.

Россияне мечтают о всей Донецкой области. Однако в наши стране нет человека или органа, чтобы юридически или даже морально удовлетворить эту потребность. Это невозможно, мы не можем отдать часть украинских территорий,

– подчеркнул он.

Обратите внимание! Владимир Зеленский заявил, что требовать от Киева вывести войска из Донецкой области – это не компромисс. Для Украины, по словам президента, такие требования России являются неприемлемыми, поскольку это меняет территориальную целостность нашей страны.

Что известно о территориальных уступках Украины?