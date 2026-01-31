Це зробити не можна навіть юридично. Таку думку 24 Каналу висловив заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін, зауваживши, що саме це і гальмує переговорний процес.
Про загарбницькі мрії Росії про Донеччину
Заступник командира Третього армійського корпусу зазначив, що наразі для росіян немає причин, чому їм потрібно іти на поступки чи компроміси в переговорах. Кремль абсолютно чітко висловив свою позицію і не збирається її змінювати, паралельно показуючи, що Москва "готова" до діалогу, що є грою.
Водночас переговори мають відбуватись, до них треба долучати Західних партнерів. Однак на перемовинах суттєво щось зміниться виключно тоді, коли в нас будуть сильніші позиції. В іншому випадку, на думку Жоріна, ми будемо "танцювати" навколо позиції Росії.
Росіяни мріють про всю Донецьку область. Однак в наші країні немає людини чи органу, щоб юридично чи навіть морально задовольнити цю потребу. Це неможливо, ми не можемо віддати частину українських територій,
– наголосив він.
Зверніть увагу! Володимир Зеленський заявив, що вимагати від Києва вивести війська з Донеччини – це не компроміс. Для України, за словами президента, такі вимоги Росії є неприйнятними, оскільки це змінює територіальну цілісність нашої країни.
Що відомо про територіальні поступки України?
Раніше у Financial Times зазначили, що США можуть надати Україні гарантії безпеки за умови, що Київ поступиться Донбасом.
В The Economist повідомили, що серйозного прориву щодо питання територій не очікується щонайменше до березня цього року. Лише навесні Росія завершить зимовий наступ і можна буде оцінити зростання проблем у російській економіці.
Тим часом Посол США при НАТО Меттью Вітакер заявив, що вже незабаром стане зрозуміло, чи вдасться сторонам дійти згоди, оскільки питання територій є ключовим чинником розбіжностей.