Это сделать нельзя даже юридически. Такое мнение 24 Каналу высказал заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин, отметив, что именно это и тормозит переговорный процесс.

О захватнических мечтах России о Донецкой области

Заместитель командира Третьего армейского корпуса отметил, что сейчас для россиян нет причин, почему им нужно идти на уступки или компромиссы в переговорах. Кремль абсолютно четко выразил свою позицию и не собирается ее менять, параллельно показывая, что Москва "готова" к диалогу, что является игрой.

В то же время переговоры должны происходить, к ним надо привлекать западных партнеров. Однако на переговорах существенно что-то изменится только тогда, когда у нас будут более сильные позиции. В противном случае, по мнению Жорина, мы будем "танцевать" вокруг позиции России.

Россияне мечтают о всей Донецкой области. Однако в наши стране нет человека или органа, чтобы юридически или даже морально удовлетворить эту потребность. Это невозможно, мы не можем отдать часть украинских территорий,

– подчеркнул он.

Владимир Зеленский заявил, что требовать от Киева вывести войска из Донецкой области – это не компромисс. Для Украины, по словам президента, такие требования России являются неприемлемыми, поскольку это меняет территориальную целостность нашей страны.

