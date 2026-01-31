Это сделать нельзя даже юридически. Такое мнение 24 Каналу высказал заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин, отметив, что именно это и тормозит переговорный процесс.
О захватнических мечтах России о Донецкой области
Заместитель командира Третьего армейского корпуса отметил, что сейчас для россиян нет причин, почему им нужно идти на уступки или компромиссы в переговорах. Кремль абсолютно четко выразил свою позицию и не собирается ее менять, параллельно показывая, что Москва "готова" к диалогу, что является игрой.
В то же время переговоры должны происходить, к ним надо привлекать западных партнеров. Однако на переговорах существенно что-то изменится только тогда, когда у нас будут более сильные позиции. В противном случае, по мнению Жорина, мы будем "танцевать" вокруг позиции России.
Россияне мечтают о всей Донецкой области. Однако в наши стране нет человека или органа, чтобы юридически или даже морально удовлетворить эту потребность. Это невозможно, мы не можем отдать часть украинских территорий,
– подчеркнул он.
Владимир Зеленский заявил, что требовать от Киева вывести войска из Донецкой области – это не компромисс. Для Украины, по словам президента, такие требования России являются неприемлемыми, поскольку это меняет территориальную целостность нашей страны.
Что известно о территориальных уступках Украины?
- Ранее в Financial Times отметили, что США могут предоставить Украине гарантии безопасности при условии, что Киев уступит Донбасс.
- В The Economist сообщили, что серьезного прорыва по вопросу территорий не ожидается по меньшей мере до марта этого года. Только весной Россия завершит зимнее наступление и можно будет оценить рост проблем в российской экономике.
- Между тем Посол США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что уже вскоре станет понятно, удастся ли сторонам прийти к согласию, поскольку вопрос территорий является ключевым фактором разногласий.