Украина должна вывести войска с Донбасса, – новая территориальная претензия России для "остановки войны"

В России выдали новую порцию абсурдных заявлений и требований. В частности, там высказали новые претензии на Донбасс.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова, которого цитируют росСМИ.

Что сказал Песков?

П️есков заявил, что для прекращения боев "необходимо решение" Киева по Донбассу – вывод войск с административных границ.

Ждет ли Москва вывода ВСУ также из Херсонской и Запорожской областей, он не сказал.

Кроме того, Кремль считает нецелесообразным публично комментировать идею создания свободной экономической зоны на Донбассе и совместного управления ЗАЭС.

Россия думает о прекращении военного конфликта в контексте достижения своих целей,

– цитируют слова Пескова относительно заявления Зеленского, что Москве нужно готовить план Б.

Не забыл Песков высказаться и о переговорах Трампа и Зеленского. Говорит, оценят их после того, как получат информацию от США.

В то же время, по его словам, Путин и Трамп якобы не обсуждали вопрос о рождественском перемирии в Украине.

Россия отказывается от прекращения огня