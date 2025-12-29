Украина должна вывести войска с Донбасса, – новая территориальная претензия России для "остановки войны"
- Песков заявил, что Украина должна вывести войска с Донбасса для остановки войны.
- Кремль не комментирует идею создания свободной экономической зоны на Донбассе и совместного управления ЗАЭС, а также якобы не обсуждал рождественское перемирие с Трампом.
В России выдали новую порцию абсурдных заявлений и требований. В частности, там высказали новые претензии на Донбасс.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова, которого цитируют росСМИ.
Что сказал Песков?
П️есков заявил, что для прекращения боев "необходимо решение" Киева по Донбассу – вывод войск с административных границ.
Ждет ли Москва вывода ВСУ также из Херсонской и Запорожской областей, он не сказал.
Кроме того, Кремль считает нецелесообразным публично комментировать идею создания свободной экономической зоны на Донбассе и совместного управления ЗАЭС.
Россия думает о прекращении военного конфликта в контексте достижения своих целей,
– цитируют слова Пескова относительно заявления Зеленского, что Москве нужно готовить план Б.
Не забыл Песков высказаться и о переговорах Трампа и Зеленского. Говорит, оценят их после того, как получат информацию от США.
В то же время, по его словам, Путин и Трамп якобы не обсуждали вопрос о рождественском перемирии в Украине.
Россия отказывается от прекращения огня
Обсуждается вопрос проведения в Украине референдума, на который вынесут мирный план Трампа.
Для этого нужны меры безопасности, а именно прекращение огня. Для подготовки и проведения референдума оно должно длиться не менее 60 дней.
Впрочем, Россия этого не хочет. Зеленский замечает, что это сигнализирует нежелание страны террористки заканчивать войну.