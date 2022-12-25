Россия убила тысячи дельфинов: апокалиптические фото с побережья в Одесской области

Российские оккупанты уничтожают все живое. На побережье в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" выбросило тысячи мертвых дельфинов.

"Тузловские лиманы" – дом для 263 видов птиц, около 70 рыб и 43 млекопитающих. С начала полномасштабного вторжения России в Украину биоразнообразие экосистемы теряется.

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От российских оккупантов страдает все живое. Действия захватчиков можно квалифицировать также как экоцид.

На берег выносит тела мертвых дельфинов. Они погибли из-за российских обстрелов: от шума, вызванного взрывами. Подробности рассказал ученый Иван Русев.

Особенно внутреннее ухо дельфина очень чувствительно к гидролокальным сонарам, которые приводит к тому, что дельфин полностью теряет ориентацию в пространстве. Не может найти себе еду и каждый день теряет вес. Иммунитет падает, он болеет и умирает,

– заметил Русев.

Он добавил, что с начала полномасштабного вторжения Россия убила уже 50 тысяч дельфинов.

Мертвые дельфины на побережье / Общественное Одесса Фото 18+

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