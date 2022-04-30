Россия убивает пленных, – Денисова подтвердила смерть военного, которому гарантировали безопасность

Россия не соблюдает договоренности и условия обращения с военнопленными, жестоко их убивая. Одного из мужчин российская сторона жестоко убила после бесчеловечных пыток.

Об этом рассказывает уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, ссылаясь на историю матери, которой выслали фото мертвого сына.

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Украинские военнослужащие, попавшие в плен российских оккупантов в Мариуполе ориентировочно 19 – 20 апреля, были подвергнуты пыткам и жестокому обращению,

– отмечает Денисова.

Одного из мужчин россияне жестоко убили, а фото – подтверждение своих действий, сегодня утром направили матери азовца.

Мать рассказала, что ее сын попал в оцепление россиян и фигурировал на видео российских пропагандистов.

"Пытки и убийство военнопленных являются грубым нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными. В частности, статья 3 Конвенции запрещает насилие над жизнью и личностью, в том числе все виды убийств, нанесение увечья, жестокое обращение и пытки", – подчеркнула Денисова.

В своем обращении к Комиссии ООН Денисова призвала учесть эти факты преступлений России и нарушений прав человека в Украине.

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