Россия ударила баллистикой по гостинице в Кривом Роге, – СМИ

Поздно вечером 26 августа в Кривом Роге прогремели взрывы. В это время в регионе была объявлена тревога из-за угрозы баллистики.

Уже вскоре председатель Совета обороны города Александр Вилкул сообщил, что новости неутешительные. СМИ пишут, что россияне попали в отель с людьми, есть пострадавшие.

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Удар по гостинице в Кривом Роге

Так, местные паблики отмечают, что россияне ударили по отелю в Кривом Роге. Отмечается, что речь идет о гостинице "Аврора". Предварительно, внутри было много людей.

Сейчас местные власти не сообщали официально о последствиях удара. Александр Вилкул отметил, что новости будут после отбоя.

Новости плохие, конкретика после отбоя. Все уже на месте. Спасательные и медицинские службы спасают людей,

– написал Вилкул.

Вероятный удар по гостинице в Кривом Роге / фото местных СМИ

В то же время глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук написал: "Россия – страна террорист".

Позже Вилкул отметил, что ракетное попадание было в здание гражданской инфраструктуры.

"Одна женщина погибла. Четыре человека ранены, они уже в больнице. Под завалами возможно находится еще пять человек. Спасательная операция продолжается. Работают все экстренные, коммунальные и медицинские службы", – написал он в 1:01.