Удар межконтинентальной ракетой: Украина и НАТО проведут экстренное заседание

Россия ударила по Украине межконтинентальной баллистической ракетой. Из-за этого состоится экстренное заседание НАТО, где будет присутствовать Украина.

НАТО и Украина проведут экстренное заседание. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на источники AFP.

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Россия ударила межконтинентальной ракетой

Переговоры состоятся на следующей неделе в Брюсселе. Там обсудят удар России экспериментальной гиперзвуковой ракетой средней дальности.

Заседание Совета Украина – НАТО 26 ноября состоится на уровне послов. Оно было созвано Киевом после удара по городу Днепр.

Во время атаки 21 ноября Россия ударила по Украине межконтинентальной ракетой. Впоследствии российский президент Владимир Путин подтвердил этот удар и в очередной раз угрожал Западу. Глава Кремля заявил, что это было ответом на планы США по развертыванию ракет малой и средней дальности.

Также во время этой атаки Россия поднимала в воздух бомбардировщики Ту-95МС. Они также осуществляли пуски ракет. Взрывы прогремели в разных регионах Украины.