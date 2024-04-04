Удар по 128 бригаде в Запорожской области: в СБУ рассказали неожиданную версию

Бригадный генерал Илья Витюк рассказал об ударе россиян по 128 бригаде в Запорожской области. Департамент кибербезопасности СБУ выясняет, как враг мог узнать о построении наших военных.

Глава Департамента Илья Витюк рассказал, что россияне постоянно пытаются технически проникнуть в Силы обороны ВСУ. По словам бригадного генерала, для них сейчас приоритет – ВСУ и Минобороны Украины.

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Как Россия могла атаковать 128 бригаду

Илья Витюк рассказал, что работники Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности (ДКИБ) СБУ постоянно:

работают в воинских частях, штабах,

ездят на передовую,

проверяют устройства и системы на предмет несанкционированного вмешательства.

Ведь попытки вмешательств есть постоянно. По его словам, одна из угроз – это рассылка фишинговых сообщений для взлома мессенджеров конкретных военных. Их отправляет хакерская группировка "Армагеддон". По словам Витюка, эти сообщения идут тысячами.

Когда им удается "взломать" устройство, то враг получает доступ к мессенджерам, к компьютерам через почты. Часто это приводит к трагическим последствиям. В ходе расследования одной из атак, во время которой погибло более 30 наших военнослужащих, мы нашли, что на одно из устройств, на котором был мессенджер Signal, пришло сообщение о конкретной дате и месте построения военнослужащих, куда дальше и прилетела ракета,

– рассказал бригадный генерал.

Илья Витюк подтвердил, что действительно говорится об ударе по военным 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

"Сейчас одна из основных версий, что наведение стало возможным именно из-за технического проникновения. Этот случай наглядно показывает, насколько опасным является использование киберсредств в военных действиях", – сказал глава Департамента.

Россия ударила по 128 бригаде во время построения: основное