Очільник Департаменту Ілля Вітюк розповів, що росіяни постійно намагаються спробувати технічно проникнути в Сили оборони ЗСУ. За словами бригадного генерала, для них наразі пріоритет – ЗСУ та Міноборони України.

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Ілля Вітюк розповів, що працівники Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки (ДКІБ) СБУ постійно:

працюють у військових частинах, штабах,

їздять на передову,

перевіряють пристрої та системи на предмет несанкціонованого втручання.

Адже спроби втручань є постійно. За його словами, одна із загроз – це розсилка фішингових повідомлень для зламу месенджерів конкретних військових. Їх відправляє хакерське угруповання "Армагедон". За словами Вітюка, ці повідомлення йдуть тисячами.

Коли їм вдається "зламати" пристрій, то ворог отримує доступ до месенджерів, до комп'ютерів через пошти. Часто це призводить до трагічних наслідків. У ході розслідування однієї з атак, під час якої загинуло понад 30 наших військовослужбовців, ми знайшли, що на один із пристроїв, на якому був месенджер Signal, прийшло повідомлення про конкретну дату і місце шикування військовослужбовців, куди далі й прилетіла ракета,

– розповів бригадний генерал.

Ілля Вітюк підтвердив, що справді мовиться про удар по військових 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

"Зараз одна з основних версій, що наведення стало можливим саме через технічне проникнення. Цей випадок наочно показує, наскільки небезпечним є використання кіберзасобів у військових діях", – сказав очільник Департаменту.

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