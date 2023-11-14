Про це в ефірі телемарафону розповіла радниця з комунікацій Держаного бюро розслідувань Тетяна Сапьян. Вона наголосила, що опубліковані Міноборони матеріали стануть лише доповненням до справи.

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Нові деталі від ДБР

Міноборони України 14 листопада оприлюднило деталі службового розслідування удару по 128 гірсько-штурмовій бригаді. У ДБР прокоментували цю інформацію та заявили, що правоохоронці продовжують слідство. Опубліковані дані доповнять відповідну справу.

Розслідування розпочате за 425 статті КК (недбале ставлення військової службової особи до служби). Слідчі працюють практично в цілодобовому режимі, щоб зʼясувати всі обставини і факти, що передували цим подіям,

– розповіла Сапьян.

Окрім цього, радниця з комунікацій повідомила й нові деталі справи. Слідство припускає, що мішенню, в тому числі мав стати і командир бригади. За збігом обставин він не встиг на шикування у той трагічний день.

Наразі пріорітетом діяльності Державного бюро розслідувань є завершення справи та притягнення винних до відповідальності.