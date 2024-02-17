Тоді у 128 окремій гірсько-штурмовій Закарпатській бригаді повідомили, що внаслідок атаки ворога загинуло 19 військових. Однак кількість поранених не називали. Саме тому журналісти надіслали запит в Державне бюро розслідувань.

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Скільки військових зазнали поранень внаслідок атаки

У відповідь на запит управління Державного бюро розслідувань у місті Мелітополі повідомило, що точна кількість поранених військовослужбовців – 41,

– зазначило видання.

Журналісти також додали, що один з бійців, який був на місці, сказав їм про орієнтовно 35 поранених.

До речі, Комишуваська селищна рада повідомила, що в день атаки зазнали поранень різного ступеня важкості 11 мирних мешканців. Їм надали необхідну допомогу. Там пояснили, що внаслідок ракетного удару пошкоджені багатоквартирні та приватні житлові будинки, декілька будинків зруйновані повністю.

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