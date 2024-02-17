Тоді у 128 окремій гірсько-штурмовій Закарпатській бригаді повідомили, що внаслідок атаки ворога загинуло 19 військових. Однак кількість поранених не називали. Саме тому журналісти надіслали запит в Державне бюро розслідувань.
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Скільки військових зазнали поранень внаслідок атаки
У відповідь на запит управління Державного бюро розслідувань у місті Мелітополі повідомило, що точна кількість поранених військовослужбовців – 41,
– зазначило видання.
Журналісти також додали, що один з бійців, який був на місці, сказав їм про орієнтовно 35 поранених.
До речі, Комишуваська селищна рада повідомила, що в день атаки зазнали поранень різного ступеня важкості 11 мирних мешканців. Їм надали необхідну допомогу. Там пояснили, що внаслідок ракетного удару пошкоджені багатоквартирні та приватні житлові будинки, декілька будинків зруйновані повністю.
Удар по 128 бригаді: основне
- 3 листопада 2023 року російські окупанти завдали цинічного удару скупченню військових 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Бійці вишикувались для урочистостей до Дня ракетних військ та артилерії в одному з прифронтових сіл на Запоріжжі.
- Вже 6 листопада у бригаді підтвердили атаку ворога. Там заявили, що вона забрала життя 19 бійців 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.
- Міністр оборони України Рустем Умєров у відповідь на трагедію заявив, що їм відомо все, що там відбувалось похвилинно. У міністерстві заявили, що трагедії можна було уникнути, адже на місці проігнорували всі правила маскування. Зокрема, поруч припаркували понад десять машин.
- Своєю чергою росіяни підняли у небо безпілотник-розвідник. Як тільки його зафіксували, то на території Запорізької області оголосили повітряну тривогу. Ба більше, військових попередили про сектор, в якому працює ворожий дрон. Після ракетного пуску оголосили про "ракетну небезпеку", проте воїни не вжили ніяких безпекових заходів.
- ДБР розслідує справу за фактом недбале ставлення військової службової особи до служби.