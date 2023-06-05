Россия ударила по Балаклее: известно о жертве и многих раненых

Оккупанты в очередной раз коварно обстреляли Харьковщину. Под ударом оказалась Балаклея. Пока известно об одном погибшем, по меньшей мере 8 человек - ранены.

Предварительно сообщают, что враг нанес удар по общине из РСЗО. Воздушная тревога в Харьковской области длилась час – с 17:31 до 18:34.

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В очередной раз враг атаковал Харьковскую область

С началом воздушной тревоги жителей Харьковской области призвали не игнорировать опасность и пройти в укрытие.

Уважаемые жители Балаклейской общины! Враг наносит удары! Максимально находитесь в укрытиях, не забывайте о правилах двух стен, не игнорируйте сигнал воздушной тревоги,

– призвали в Балаклейской городской военной администрации.

По информации Харьковской ОВА, в результате вражеских обстрелов погиб 1 человек. Еще 8 человек получили ранения.

Директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта в комментарии "Суспільному" заявил, что состояние пострадавших разное – есть тяжелораненые, некоторые – средней тяжести.

Глава Изюмской районной военной администрации Степан Масельский утверждает, что под вражескую атаку врага попал частный сектор. Предварительно он сообщил, что россияне обстреляли Харьковскую область из реактивных систем залпового огня "Смерч" или "Ураган".

Синегубов позже сообщил, что количество пострадавших возросло до 9 человек, среди которых 3 – в тяжелом состоянии. Он подтвердил, что Балаклею атаковали из РСЗО, вероятно, – "Смерч".



Харьковщину обстреляли из РСЗО / Фото Олег Синегубов



В ОВА частично показали последствия разрушений / Фото Олег Синегубов

"Россияне ударили по частному сектору, где только гражданская инфраструктура", – подчеркнул Синегубов.



Последствия удара по Балаклее / Фото Олег Синегубов

В Харьковской области подорвался автомобиль с семьей

В Харьковской области 2 июня автомобиль подорвался на неизвестном взрывном устройстве. При взрыве в автомобиле находилась семья с тремя детьми.

37-летняя женщина, которая была за рулем, погибла на месте, дети получили тяжелые ранения. Среди пострадавших две девочки 12 и 15 лет и 12-летний мальчик. Детей госпитализировали, пока медики борются за их жизнь.

Глава Харьковской ОВА подчеркнул, что минная опасность в Харьковской области остается очень высокой. Синегубов призвал людей быть очень осторожными. В частности, не посещать леса, поля, лесополосы, обочины дорог, берега водоемов и т.д.