"Рама посыпалась, я схватила вещи и вылетела": детали страшного удара по Харькову

Российские оккупанты днем 15 сентября ударили по многоэтажке в Харькове. Пострадал по меньшей мере 41 человек, среди них четверо детей, самому маленькому всего лишь один год.

Корреспондентка 24 Канала из Харькова рассказала, что, к сожалению, количество пострадавших еще может увеличиться. Как правило, люди из-за стресса сначала не осознают, что у них взрывные травмы, сотрясение, поэтому обращаются к врачам позже.

К теме Удар по многоэтажке в Харькове: детям, которых ранила Россия, нет и 10 лет

Россия ударила КАБом по многоэтажке

Есть два человека в очень тяжелом состоянии. Также пропала без вести женщина, которой 94 года. По данным семьи, она находилась на 10-м этаже, собственно он и стал эпицентром, куда прилетел российский КАБ.

В полиции сообщили, что уже отобрали ДНК у ее близких, потому что понимают, что эта пожилая женщина не могла ходить. Она находилась в квартире, пока ее родные вышли случайно в магазин. Сейчас ее судьба неизвестна,

– рассказала Анна Черненко.

По дому, то пожар удалось практически потушить, но еще будут продолжаться работы, ведь надо понять повреждены ли конструкции дома. В подъезды, которые не подверглись поражению, будут понемногу заводить людей, чтобы те смогли забрать вещи. Но горожан призывают не скапливаться возле этой многоэтажки.

Вся в крови. В большой комнате сидела, оно как шарахнет, рама в большой комнате, с балкона рама, стекло – все посыпалось. Я взяла вещи и выбежала. Отделалась, как говорят, испугом,

– вспомнила пострадавшая Людмила Степанова.

Одним из последних спасенных в 12-этажке был мужчина с собакой. Примечательно то, что сперва он позволил спасателям прицепить для спасения именно свою собаку, а уже потом вытаскивали его.

Отметим, что это уже второй за месяц такой трагический обстрел, когда оккупанты бьют именно по жилым многоэтажкам. Более того, КАБ могли намеренно направить именно по гражданским домам. Россияне понимали, что это территория очень плотной жилой застройки.

Куда еще попали россияне

Оккупанты во время атаки 15 сентября выпустили на Харьковщину по меньшей мере 6 КАБов. Поэтому попадание есть не только по многоэтажке. Пострадал пригород Харькова, Циркуновская община. Там есть попадания в открытую территорию. Также есть прилеты по частному сектору, пока неизвестно, обошлось ли без раненых.

Кроме этого, враг бил по Дергачевской громаде. Оккупанты пытались ударить по частному сектору, одновременно шли запуски 6 снарядов, в самом Харькове также были слышны взрывы.

Одним из ударов был в Немышлянском районе, буквально близком пригороде. Это настолько близко, что в домах в окрестностях Северной Салтовки тоже повылетали окна. В прокуратуре и полиции подтвердили, что попадания были не только по самому городу.

Заход тактической авиации был осуществлен в город из района Белгорода. То есть примерно такая же ситуация, которая была не так давно. Предварительно известно, что есть раненые дети. Еще около трех попаданий состоялось по пригородной территории,

– рассказал руководитель полиции Харьковщины Владимир Тимошко.