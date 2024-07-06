Враг снова ударил по энергетике: без света были жители двух областей
Источник:Укрэнерго
Россия снова ударила по украинской энергетической инфраструктуре в ночь на 6 июля. Враг попал по энергетическому объекту в Сумской области.
Россияне совершили атаку по энергетике, запустив "Шахеды". В Укрэнерго рассказали, что в результате обстрела были обесточивания в двух областях.
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Последствия ночной атаки дронами
В результате удара по энергетическому объекту в Сумской области была обесточена часть региона и областного центра.
Также свет исчез в некоторых районах Харьковской области.
Сейчас энергетики уже восстановили энергопитание большинства потребителей, однако аварийно-восстановительные работы все еще продолжаются.
Сумыоблэнерго сообщили, что по состоянию на 8 утра из-за атаки до сих пор обесточены более 100 тысяч точек учета потребителей.
Это 348 населенных пунктов Ахтырского района и части Сумского. Также временно без электроэнергии часть потребителей в городе Сумы.
Бригады энергетиков работают, чтобы восстановить распределение электроэнергии в каждый дом,
– сообщили в Сумыоблэнерго.
Напомним, что в целом этой ночью враг выпустил по Украине 27 дронов-камикадзе. Силы ПВО сбили 24 цели.