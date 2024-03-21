Россия ударила по Киеву: в столице 8 пострадавших, в частности ребенок

Россия утром 21 марта массированно атаковала Украину, в частности, запустила "Кинжалы" по Киеву. Известно, что там есть пострадавшие.

Россия попала по нескольким объектам Киева, известно о повреждениях от падения обломков. В результате атаки по меньшей мере 10 пострадавших, передает 24 Канал.

Смотрите также Во всех областях Украины – воздушная тревога: Россия запустила ракеты, работает ПВО

Им оказали медицинскую помощь

Мэр города Виталий Кличко проинформировал о пострадавших в нескольких районах Киева. По его словам, по состоянию на 6:25 госпитализированы два человека, а остальные получили помощь на месте. В то же время ситуация может измениться, ведь работа с последствиями атаки 21 марта продолжается.

В частности, шесть человек пострадали в Шевченковском районе столицы. Четверо – в Святошинском,

– написал он.

Среди раненых один ребенок.

До этого мэр писал о трех пострадавших в Шевченковском и одну женщину в Святошинском районе.

Против Киева Россия направила "Кинжалы"