Россия ударила по Киеву: в столице 8 пострадавших, в частности ребенок
Россия утром 21 марта массированно атаковала Украину, в частности, запустила "Кинжалы" по Киеву. Известно, что там есть пострадавшие.
Россия попала по нескольким объектам Киева, известно о повреждениях от падения обломков. В результате атаки по меньшей мере 10 пострадавших, передает 24 Канал.
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Им оказали медицинскую помощь
Мэр города Виталий Кличко проинформировал о пострадавших в нескольких районах Киева. По его словам, по состоянию на 6:25 госпитализированы два человека, а остальные получили помощь на месте. В то же время ситуация может измениться, ведь работа с последствиями атаки 21 марта продолжается.
В частности, шесть человек пострадали в Шевченковском районе столицы. Четверо – в Святошинском,
– написал он.
Среди раненых один ребенок.
До этого мэр писал о трех пострадавших в Шевченковском и одну женщину в Святошинском районе.
Против Киева Россия направила "Кинжалы"
- Российские военные нанесли массированный ракетный удар по Киеву. Известно, что в городе работала ПВО.
- В Святошинском районе зафиксировали падение обломков на помещение детского сада. В Шевченковском – горят автомобили. На место направляются экстренные службы. В Подольском районе падение обломков на территории одного из предприятий.
- По состоянию на 00:35 фиксировали взлет 9 бортов Ту-95 с аэродрома "Оленья". Он расположен в Мурманской области России.