Россия ударила по Конотопу: жуткие фото последствий

Россия продолжает атаковать мирные украинские города, которые никогда не представляли для нее угрозы. На этот раз под ударом оказался Конотоп.

В ночь на 12 сентября Россия ударила по Конотопу. Известно как минимум о 13 раненых в результате обстрела.

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Россия атаковала гражданскую инфраструктуру

В результате обстрела ранения получили 13 человек. Известно, что один человек в тяжелом состоянии, среди раненых есть несовершеннолетний.

Кроме этого, повреждено 7 многоквартирных домов, один жилой дом, больницу, учебное заведение, автомобили, гаражи, магазин.

На месте работают все необходимые службы. Пострадавшие получают помощь.

Следователи полиции возбудили уголовное производство по факту нарушения обычаев войны.

Последствия удара по Конотопу: смотрите фото