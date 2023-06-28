Среди погибших – 14-летние сестры, под завалами могут быть люди: чем враг атаковал Краматорск
Источник:Офис Генпрокурора
Российские захватчики вечером 27 июня ударили по пиццерии в Краматорске на Донетчине. Цинические удары врага унесли жизни троих детей.
По состоянию на утро известно о 8 погибших. Однако в Офисе Генерального прокурора сообщили, что под завалами могут быть еще люди.
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Что известно об обстреле Краматорска
Обстрел двумя ракетами "Искандер" осуществили вечером (27 июня – 24 Канал), когда люди только что добрались до дома после работы,
– заявил генпрокурор Андрей Костин.
Он объяснил, что преступный режим России продолжает тактику террора против мирных украинцев. Так, во время атаки по пиццерии в Краматорске:
- 8 погибших и 60 раненых;
- среди погибших – три девушки – 17 лет и две 14-летние сестры.
Спасательные работы (на 8:10 28 июня – 24 Канал) продолжаются. Не исключено, что под обломками еще есть люди,
– заявил Костин.
Он также рассказал, что Офис генпрокурора начал досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны.
Россия цинично ударила по Краматорску
- Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что российские захватчики ориентировочно в 20 часов 27 июня атаковали Краматорск. Одна вражеская ракета попала в пиццерию в Краматорске, другая – в село Беленькое вблизи Краматорска Донецкой области. Пока неизвестно какие там последствия удара.
- По состоянию на 7:10 28 июня в ГСЧС сообщили о 8 погибших и 56 раненых. Спасатели проводили разбор завалов разрушенного здания и искали людей, которые могут быть под завалами.
- Следует заметить, что российские оккупанты во вражеских пабликах радовались убийствам украинских людей, в частности – детей. Это в очередной раз демонстрирует настоящее "обличие" врагов.
- Также в сети опубликовали первые кадры после атаки. Не рекомендуем их смотреть чувствительным людям.