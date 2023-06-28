Среди погибших – 14-летние сестры, под завалами могут быть люди: чем враг атаковал Краматорск

Российские захватчики вечером 27 июня ударили по пиццерии в Краматорске на Донетчине. Цинические удары врага унесли жизни троих детей.

По состоянию на утро известно о 8 погибших. Однако в Офисе Генерального прокурора сообщили, что под завалами могут быть еще люди.

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Что известно об обстреле Краматорска

Обстрел двумя ракетами "Искандер" осуществили вечером (27 июня – 24 Канал), когда люди только что добрались до дома после работы,

– заявил генпрокурор Андрей Костин.

Он объяснил, что преступный режим России продолжает тактику террора против мирных украинцев. Так, во время атаки по пиццерии в Краматорске:

8 погибших и 60 раненых;

среди погибших – три девушки – 17 лет и две 14-летние сестры.

Спасательные работы (на 8:10 28 июня – 24 Канал) продолжаются. Не исключено, что под обломками еще есть люди,

– заявил Костин.

Он также рассказал, что Офис генпрокурора начал досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Россия цинично ударила по Краматорску