По Купянску впервые ударили управляемой авиабомбой с кассетными зарядами, - ОВА
4 марта 2024, 16:34Читати новину українською
Россия продолжает атаковать мирные украинские города. В частности, они впервые атаковали Купянск определенным видом вооружений.
Руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона сообщил, что враг впервые ударил по Купянску управляемой авиабомбой с кассетными зарядами. По его словам, попадание зафиксировали 3 марта.
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Это плохая новость
По словам Синегубова впервые зафиксировали удар управляемой авиабомбой, которая несла в себе кассетный снаряд, боевую часть. Кроме этого, это увеличивает зону поражения.
Для нас это плохая новость, поскольку еще больше гражданского населения может пострадать,
– сказал Синегубов.
Россия кроет огнем Харьковскую область.
На Харьковщине зафиксировали попадания
- В ночь на 2 марта на Харьковщине и в Одесской области зафиксировано попадание. В частности, в результате удара по жилой инфраструктуре Шевченковского района города Харькова произошел пожар.
- Известно, что горели 3 легковых автомобиля вблизи многоэтажки на площади 15 квадратных метров. Кроме того, повреждены гаражи, автомобили и выбиты окна в рядом расположенных жилых домах.
- В то же время еще БпЛА атаковал частный сектор поселка Великий Бурлук Купянского района. В результате попадания беспилотника разрушен жилой дом, в котором произошел пожар на площади 80 квадратных метров.