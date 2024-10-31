Я едва добралась до балкона, – харьковчанка, пережившая жуткий удар по дому ночью

Россияне вечером 30 октября снова атаковали Харьков. Под ударом оказался жилой дом. Есть раненые, среди них дети в тяжелом состоянии.

Жительница многоэтажки Гречко Вера Константиновна, рассказала, что россияне атакуют этот дом КАБами уже не впервые. Удар был неожиданным, ей чудом удалось спастись, передает 24 Канал.

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Россия атакует гражданское население

Оккупанты, как всегда, цинично ударили по гражданским тогда, когда никто не ожидал. Жительница многоэтажки, которую атаковали россияне в Харькове, отметила, что уже спала во время удара. Она проснулась от страшного треска и босиком выбежала, чтобы спасать свою жизнь.

В ее доме осталась кошка, однако, к счастью, животное удалось найти.

Я едва добралась до балкона, меня забирали оттуда. В дом попадало уже раза три, еще с 2022 года,

– сказала Вера Константиновна.

Женщина рассказала, что перешла из спальни ночевать в другую комнату, ведь понимала, если прилетит, то, возможно, там ей удастся спастись. Она объяснила, что окна многоэтажки выходят в сторону Белгорода. Это представляет серьезную угрозу, ведь оккупанты осуществляют запуски ракет оттуда.

В полиции Харьковщины подчеркнули, что Россия осуществила запуск КАБов со стороны Белгорода. Один попал в районе Салтовки, в результате этого 31 человек ранен, из них трое в тяжелом состоянии, в том числе дети.

Впоследствии стало известно, что парень, которому было 11 лет, к сожалению, погиб.

Стоит добавить, что Владимир Зеленский после удара по Харькову подчеркнул, что промедление партнеров с принятием решений приводит к новым атакам и призвал к решительным действиям для прекращения агрессии России.