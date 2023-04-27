Россия ударила по многоэтажке и частным домам в Николаеве: часть города без света

Ночью 27 апреля в южных и восточных регионах была объявлена тревога. Россия атаковала ряд районов, в том числе город Николаев.

Удар был подтвержден в ОВА. Виталий Ким сообщил о попадании в многоэтажку. Для обстрела города Россия применила ракеты С-300, сообщает 24 Канал.

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Под завалами дома в Николаеве могут находиться люди

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что Россия ударила по Николаеву по меньшей мере 4 ракетами С-300. И из них по меньшей мере 1 попала в многоэтажку.

Впоследствии руководитель ОВА уточнил, что второй прилет также находился в жилом доме. Мэр города Александр Сенкевич сообщил, что враг попал в многоэтажку и частный дом. Из-за атаки часть города обесточена.

Уже известно, что одна из ракет попала в многоэтажку. Еще одна – в частный дом. На место направляются все службы. Часть домов в городе без света. Не выходите из укрытий к отбою тревоги!

– сообщил Сенкевич.

По состоянию на 1:30 глава ОВА Виталий Ким сообщил, что сейчас медики выехали на еще одно место вероятного попадания российской ракеты. После этого поступило уточнение, что это тоже частный дом.

Начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет сообщил, что в результате ракетных ударов есть пострадавшие. На местах попаданий работают спасатели. Кроме того, есть жертвы. Сейчас сотрудники ГСЧС спасают людей из-под завалов.

Также есть версия, что для ударов по Николаеву россияне использовали крылатые ракеты "Калибр", а не С-300, однако официального подтверждения или опровержения нет.

В Херсоне и Славянске тоже неспокойно

К сожалению, неспокойная ночь тоже в Херсоне и Славянске Донецкой области. Вероятно, оба города попали под артиллерийские обстрелы со стороны врага. По данным мониторинговой группы Monitor, враг совершил массированный обстрел Херсона.

В то же время о взрывах в Славянске по состоянию на данный момент информации нет.

В то же время о взрывах в Славянске по состоянию на данный момент информации нет.