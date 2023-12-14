Россия ударила по Одесщине: среди пострадавших есть дети

Спасатели рассказали о последствиях атаки России на Одесскую область. Несколько человек, в том числе детей, госпитализировали.

В ГСЧС рассказали об атаке России на Одесщину. Предварительно известно об 11 пострадавших.

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Что известно об очередной атаке России на Одесщину

В ГСЧС сообщили, что в Одесской области есть попадания в результате атаки страны-агрессорки.

Спасатели работают на месте попадания в Одесской области. В результате обстрелов возникло возгорание легкового автомобиля и хозяйственного сооружения. 11 рядом расположенных зданий получили повреждения,

– говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что 3 из 11 пострадавших – это дети. Всех их осмотрели медики. Известно, что 5 человек госпитализированы с телесными ранениями, 3 из которых дети.