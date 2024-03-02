Россия ударила по Одесской области "Шахедами": хронология 738 дня войны

Россия продолжает атаковать мирные украинские города. В то же время наши защитники делают все возможное, чтобы дать врагу достойный отпор на всех направлениях фронта.

Наше государство противостоит России в полномасштабной войне уже 738 дней. О главных событиях этих суток – читайте в тексте 24 Канала.

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