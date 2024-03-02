Россия ударила по Одесской области "Шахедами": хронология 738 дня войны
Россия продолжает атаковать мирные украинские города. В то же время наши защитники делают все возможное, чтобы дать врагу достойный отпор на всех направлениях фронта.
Наше государство противостоит России в полномасштабной войне уже 738 дней. О главных событиях этих суток – читайте в тексте 24 Канала.
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В течение часа подразделения ПВО в интенсивном режиме отражали эту атаку. 7 целей были уничтожены. В результате российской атаки дронами по Одессе пострадали по меньшей мере 7 человек. Среди них – ребенок и беременная женщина. К сожалению, известно о погибшем мужчине. По состоянию на 5 утра известно об одном погибшем мужчине. В Силах обороны Юга в 01:06 сообщили, что в Одесской области идет боевая работа. Около полуночи 2 марта взрывы прогремели в Харькове. В этот момент область находилась под угрозой атаки дронами-камикадзе "Шахед". Корреспонденты Общественного написали о первом взрыве в 00:00 2 марта, а о втором – в 00:02.
Сколько дронов удалось сбить в Одесской области
В Одессе есть погибший в результате удара
В Одессе прогремели взрывы
В Харькове раздавались взрывы
В течение часа подразделения ПВО в интенсивном режиме отражали эту атаку. 7 целей были уничтожены.
В результате российской атаки дронами по Одессе пострадали по меньшей мере 7 человек. Среди них – ребенок и беременная женщина. К сожалению, известно о погибшем мужчине.
По состоянию на 5 утра известно об одном погибшем мужчине.
В Силах обороны Юга в 01:06 сообщили, что в Одесской области идет боевая работа.
Около полуночи 2 марта взрывы прогремели в Харькове. В этот момент область находилась под угрозой атаки дронами-камикадзе "Шахед".
Корреспонденты Общественного написали о первом взрыве в 00:00 2 марта, а о втором – в 00:02.